Ardahan’a 3 bin forma – Fotomaç – 24 Kasım 2018
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Ardahan’a 3 bin forma

    Ardahan’a 3 bin forma
    Dernek ve Taraftar Sorumlusu Kayserili Burhan Topuz tarafından Ardahan'ın Beşiktaş Köyü Beşiktaş İlköğretim Okulu'nda dağıtılan formalara 7'den 70'e köy halkı büyük ilgi gösterdi. Ardahan'ın merkez ilçeye bağlı Beşiktaş köyünde, hane halkının tamamına Beşiktaş forması dağıtıldı. Beşiktaş Köyü Beşiktaş ilköğretim Okulu'nda gerçekleştirilen forma dağıtımında renkli görüntüler yaşandı.

    1. 24.11.2018
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