Menajer Ahmet Bulut, Beşiktaş'a Norwich'te forma giyen Nelson Oliveira'yı da önerdi. Bulut, 27 yaşındaki Portekizli golcü Oliveira için siyah-beyazlı yetkililere, oyuncunun yeniden milli takıma dönmek için Beşiktaş gibi bir takımda oynamak için can attığını söyledi.