Nelson Oliveira Beşiktaş'a sıcak yaklaşıyor
Menajer Ahmet Bulut, Beşiktaş'a Norwich'te forma giyen Nelson Oliveira'yı da önerdi.
Menajer Ahmet Bulut, Beşiktaş'a Norwich'te forma giyen Nelson Oliveira'yı da önerdi. Bulut, 27 yaşındaki Portekizli golcü Oliveira için siyah-beyazlı yetkililere, oyuncunun yeniden milli takıma dönmek için Beşiktaş gibi bir takımda oynamak için can attığını söyledi.
- 23.11.2018
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Trabzonspor Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi!
Toplam 3
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Birol Tabi tabi her maç yeniyoruz ya ....yenersek normal olurmuş....lafa bak...bu hocayla ligde 10 maç kazanırsın en fazla
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Mustafa Cengiz'e bir ceza daha!
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SADECE YAZIKLAR OLSUN SADECE YAZIKLAR OLSUN SİZE
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Toplam 1
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Cahit B şehir aynı adamlar kadroyu koruyor avantajlı gs fb başkanları borç indirme derdinde BJK işi gücü sürekli sözleşme aracı menejer
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