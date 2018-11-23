Nelson Oliveira Beşiktaş'a sıcak yaklaşıyor – Fotomaç – 23 Kasım 2018
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HEPSİ
    23 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'a sıcak yaklaşıyor

    <a href="/index/nelson-oliveira?id=467ea40a-3e09-474c-9d73-56afa5223130" class="" rel="tag">Nelson Oliveira</a> <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'a sıcak yaklaşıyor

    Menajer , 'a Norwich'te forma giyen 'yı da önerdi.

    Menajer , 'a Norwich'te forma giyen 'yı da önerdi. Bulut, 27 yaşındaki Portekizli golcü Oliveira için siyah-beyazlı yetkililere, oyuncunun yeniden milli takıma dönmek için gibi bir takımda oynamak için can attığını söyledi.

    1. 23.11.2018
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