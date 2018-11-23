Beşiktaş'ta günün öne çıkan gelişmeleri şu şekilde: Kale Karius'un! Adriano yerine Rıdvan!



PIERRE GIGNAC'IN SÖZLEŞMESİ UZADI

Üç yıldır Meksika ekibi Tigres'te forma giyen Andre Pierre Gignac, sözleşmesini uzattı. Beşiktaş'ın da transfer listesinde olan Gignac, 2021'e kadar Tigres'te kalacağını duyurdu. 32 yaşındaki forvet, 2015'ten bu yana 161 maçta 94 kez rakip ağları sarstı.



MENSAH HAKKINDA ÇARPICI AÇIKLAMA!

Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan Bernard Mensah konusunda Gana basını çok farklı bilgiler veriyor. Kickgh.com sitesine bilgi veren Kayserisporlu oyuncunun bir yakınının, oyuncunun ocak ayında ya da sezon sonunda Beşiktaş'a taşınabileceğini iddia ettiği belirtildi.



EN UCUZ BİLET 30 TL

Beşiktaş Sompo Japan, Basketbol Süper Ligi 8. hafta maçında Galatasaray ile karşılaşacak. Akatlar'da oynanacak karşılaşma 25 Kasım Pazar saat 15.15'te başlayacak. Beşiktaş Sompo Japan - Galatasaray karşılaşmasının bilet fiyatları şu şekilde: Bench Arkası 60 TL, Diğer Bloklar 30 TL.



ANKARAGÜCÜ MAÇI KALKAVAN'IN

Spor Toto Süper Lig'de 13. haftada oynanacak olan Ankaragücü- Beşiktaş maçının hakemi belli oldu. Başkent Ankara'da yarın akşam saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Mete Kalkavan'ın yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar oldu.



KARTAL BUGÜN UÇUYOR

Beşiktaş, yarın deplasmanda oynayacağı Ankaragücü karşılaşması hazırlıklarını dün yaptığı tek idmanda sürdürdü. Antrenmana milli takımlarda olan Medel ve Roco katılmadı. Siyah- beyazlı ekip, A.Gücü hazırlıklarını bugün saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Başkente giderek burada kampa girecek.



2 OYUNCU HAZIR

Beşiktaş'ta sakatlanan Babel'in yerine iki oyuncu da forma giyebilecek duruma geldi. Güneş, Babel'in yerine Lens'i Ankara deplasmanında sahaya sürmenin planlarını yapıyor. Bir diğer sakat oyuncu Gökhan Töre'den de Beşiktaş'a iyi haber geldi. Gökhan Töre'nin sakatlığını atlattığı belirtildi.



1 NUMARA KARIUS'UN

Siyah-beyazlılarda 1 numara yeniden el değiştiriyor. Formsuz olduğu için son maçlarda forma giyemeyen Karius'un, A.Gücü maçında yeniden ilk 11'de sahaya çıkacağı ifade edildi. Beşiktaş'ta Ryan Babel dışında Enzo Roco da sakatlığı sebebiyle görev yapamayacak.