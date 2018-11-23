Beşiktaş'ta günün özeti – Fotomaç – 23 Kasım 2018
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    23 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'ta günün özeti

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    'ta günün öne çıkan gelişmeleri şu şekilde: 'un! Adriano yerine Rıdvan!

    'ta günün öne çıkan gelişmeleri şu şekilde: 'un! Adriano yerine Rıdvan!

    PIERRE GIGNAC'IN SÖZLEŞMESİ UZADI
    Üç yıldır Meksika ekibi Tigres'te forma giyen Andre Pierre Gignac, sözleşmesini uzattı. 'ın da transfer listesinde olan Gignac, 2021'e kadar Tigres'te kalacağını duyurdu. 32 yaşındaki forvet, 2015'ten bu yana 161 maçta 94 kez rakip ağları sarstı.

    MENSAH HAKKINDA ÇARPICI AÇIKLAMA!
    Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan Bernard Mensah konusunda Gana basını çok farklı bilgiler veriyor. Kickgh.com sitesine bilgi veren Kayserisporlu oyuncunun bir yakınının, oyuncunun ocak ayında ya da sezon sonunda Beşiktaş'a taşınabileceğini iddia ettiği belirtildi.

    EN UCUZ BİLET 30 TL
    Beşiktaş Sompo Japan, Basketbol Süper Ligi 8. hafta maçında ile karşılaşacak. Akatlar'da oynanacak karşılaşma 25 Kasım Pazar saat 15.15'te başlayacak. Beşiktaş Sompo Japan - karşılaşmasının bilet fiyatları şu şekilde: Bench Arkası 60 TL, Diğer Bloklar 30 TL.

    ANKARAGÜCÜ MAÇI KALKAVAN'IN
    'de 13. haftada oynanacak olan Ankaragücü- Beşiktaş maçının hakemi belli oldu. Başkent 'da yarın akşam saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı yönetecek. 'ın yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar oldu.

    KARTAL BUGÜN UÇUYOR
    Beşiktaş, yarın deplasmanda oynayacağı Ankaragücü karşılaşması hazırlıklarını dün yaptığı tek idmanda sürdürdü. Antrenmana milli takımlarda olan Medel ve Roco katılmadı. Siyah- beyazlı ekip, A.Gücü hazırlıklarını bugün saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Başkente giderek burada kampa girecek.

    2 OYUNCU HAZIR
    Beşiktaş'ta sakatlanan Babel'in yerine iki oyuncu da forma giyebilecek duruma geldi. Güneş, Babel'in yerine Lens'i deplasmanında sahaya sürmenin planlarını yapıyor. Bir diğer sakat oyuncu 'den de Beşiktaş'a iyi haber geldi. 'nin sakatlığını atlattığı belirtildi.

    1 NUMARA KARIUS'UN
    Siyah-beyazlılarda 1 numara yeniden el değiştiriyor. Formsuz olduğu için son maçlarda forma giyemeyen Karius'un, A.Gücü maçında yeniden ilk 11'de sahaya çıkacağı ifade edildi. Beşiktaş'ta dışında Enzo Roco da sakatlığı sebebiyle görev yapamayacak.

    1. 23.11.2018
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