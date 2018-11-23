Beşiktaş yönetimi kesenin ağzını açtı! – Fotomaç – 23 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    yönetimi kesenin ağzını açtı!

    Beşiktaş yönetimi kesenin ağzını açtı!

    Lig ve Avrupa Ligi'nde üst üste kritik maçlar oynayacak 'ta yönetim kesinin ağzını açtı.

    Lig ve Avrupa Ligi'nde üst üste kritik maçlar oynayacak 'ta yönetim kesinin ağzını açtı. Yarın A.Gücü maçıyla başlayacak zorlu periyotta perşembe Sarpsborg'a konuk olacak , ardından derbide G.Saray'ı ağırlayacak. Yönetim bu maçlardan 3 galibiyet alınması durumunda 50'şer bin TL prim verecek.

    1. 23.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş yönetimi kesenin ağzını açtı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN