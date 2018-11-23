Beşiktaş yönetimi kesenin ağzını açtı!
Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde üst üste kritik maçlar oynayacak Beşiktaş'ta yönetim kesinin ağzını açtı.
Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde üst üste kritik maçlar oynayacak Beşiktaş'ta yönetim kesinin ağzını açtı. Yarın A.Gücü maçıyla başlayacak zorlu periyotta perşembe Sarpsborg'a konuk olacak Kara Kartal, ardından derbide G.Saray'ı ağırlayacak. Yönetim bu maçlardan 3 galibiyet alınması durumunda 50'şer bin TL prim verecek.
- 23.11.2018
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Birol Tabi tabi her maç yeniyoruz ya ....yenersek normal olurmuş....lafa bak...bu hocayla ligde 10 maç kazanırsın en fazla
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