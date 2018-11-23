Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacak olan Beşiktaş kafilesi, maçın oynanacağı Kayseri'ye geldi.
TFF, müsabakanın oynanması planlanan Osmanlı Stadı'nda saha zemininin, sporcu sağlığını riske edecek durumda olduğu gerekçesiyle, yarınki MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının Kayseri'deki Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'na alındığını duyurmuştu. Alınan kararın ardından Beşiktaş kafilesi, özel uçakla maçın oynanacağı kente geldi. Erkilet Havaalanı'na gelen siyah-beyazlı kafile, daha sonra yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde maç saatine kadar konaklayacağı otele geçti. Beşiktaş kafilesini Kayseri'de az sayıda taraftar karşıladı.
- 23.11.2018 18:56
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmeleri belli oldu
Toplam 3
Yorum
yaser antalya yener 4-1
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmeleri belli oldu
Toplam 3
Yorum
oğuzhan maraşa hep zor takımlar geliyo geçen yıl başakşehire elendi bu yılda konya şimdi de alanya gelmiş
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Ankaragücü-Beşiktaş maçının stadı değişti
Toplam 2
Yorum
MKE ANKARAGÜCÜ YAZIK!! Koskoca 108 Yıllık çınarın düştüğü hallere bakınız. Umarım herkes hakettiği yere gelir. TÜPÇÜ. TÜPÇÜ. TÜPÇÜ. Defol git federasyndan
Beşiktaş kafilesi Kayseri'ye geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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