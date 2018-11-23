Beşiktaş kafilesi Kayseri'ye geldi
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    23 Kasım 2018, Cuma
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    kafilesi 'ye geldi

    Beşiktaş kafilesi Kayseri'ye geldi

    'in 13. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacak olan kafilesi, maçın oynanacağı 'ye geldi.

    , müsabakanın oynanması planlanan Osmanlı Stadı'nda saha zemininin, sporcu sağlığını riske edecek durumda olduğu gerekçesiyle, yarınki MKE Ankaragücü- maçının 'deki Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'na alındığını duyurmuştu. Alınan kararın ardından Beşiktaş kafilesi, özel uçakla maçın oynanacağı kente geldi. Erkilet Havaalanı'na gelen siyah-beyazlı kafile, daha sonra yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde maç saatine kadar konaklayacağı otele geçti. Beşiktaş kafilesini Kayseri'de az sayıda taraftar karşıladı.

    Beşiktaş kafilesi Kayseri'de

    1. 23.11.2018 18:56
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