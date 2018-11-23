Ahmet Bulut, Tolgay Arslan için Beşiktaş ile görüşecek

Kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan'ın "Kulübün ceza almaması" için şikayetini UEFA yerine TFF'ye yaptığı öğrenildi. Bu arada alacakları ödenen gurbetçi oyuncunun menajeri Ahmet Bulut'un hafta içinde Başkan Fikret Orman'la görüşeceği ve Tolgay'ın takımdan ayrılmak gibi bir niyetinin olmadığını belirterek affedilmesini isteyeceği belirtildi.