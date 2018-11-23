Ahmet Bulut, Tolgay Arslan için Beşiktaş ile görüşecek
Kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan'ın "Kulübün ceza almaması" için şikayetini UEFA yerine TFF'ye yaptığı öğrenildi.
Kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan'ın "Kulübün ceza almaması" için şikayetini UEFA yerine TFF'ye yaptığı öğrenildi. Bu arada alacakları ödenen gurbetçi oyuncunun menajeri Ahmet Bulut'un hafta içinde Başkan Fikret Orman'la görüşeceği ve Tolgay'ın takımdan ayrılmak gibi bir niyetinin olmadığını belirterek affedilmesini isteyeceği belirtildi.
- 23.11.2018
-
Trabzonspor Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi!
Toplam 3
Yorum
Birol Tabi tabi her maç yeniyoruz ya ....yenersek normal olurmuş....lafa bak...bu hocayla ligde 10 maç kazanırsın en fazla
-
Mustafa Cengiz'e bir ceza daha!
Toplam 1
Yorum
SADECE YAZIKLAR OLSUN SADECE YAZIKLAR OLSUN SİZE
-
Gael Clichy: "Herkes inanırsa bu sene şampiyonluk gelecek"
Toplam 1
Yorum
Cahit B şehir aynı adamlar kadroyu koruyor avantajlı gs fb başkanları borç indirme derdinde BJK işi gücü sürekli sözleşme aracı menejer
Ahmet Bulut, Tolgay Arslan için Beşiktaş ile görüşecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.