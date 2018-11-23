Ahmet Bulut, Tolgay Arslan için Beşiktaş ile görüşecek – Fotomaç – 23 Kasım 2018
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    23 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    , için ile görüşecek

    Ahmet Bulut, Tolgay Arslan için Beşiktaş ile görüşecek

    Kadro dışı bırakılan 'ın "Kulübün ceza almaması" için şikayetini yerine 'ye yaptığı öğrenildi.

    Kadro dışı bırakılan 'ın "Kulübün ceza almaması" için şikayetini yerine 'ye yaptığı öğrenildi. Bu arada alacakları ödenen gurbetçi oyuncunun menajeri 'un hafta içinde Başkan 'la görüşeceği ve Tolgay'ın takımdan ayrılmak gibi bir niyetinin olmadığını belirterek affedilmesini isteyeceği belirtildi.

    1. 23.11.2018
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