Figo: "Quaresma ve Pepe Türkiye için büyük şans"

Portekiz futbolunun efsane ismi Luis Figo, İstanbul'da Efsane Sporcular Derneği'nin açılışına katıldı. Figo, Türkiye Ligi'nde üst düzey oyuncuların forma giydiğini belirterek, "Türkiye iyi bir lige sahip. Şampiyonlar Ligi'nde takımları olan bir ülke. Türk futbolcular Avrupa Liglerinde çoğaldı. Uluslararası futbolcular Türkiye Ligi'ne de transfer oluyor" ifadelerini kullandı. Figo ayrıca, Beşiktaş'ta forma giyen vatandaşları Quaresma ve Pepe'nin Türkiye'de oynamalarının büyük şans olduğunu söyledi. Vatandaşları Ricardo Quaresma ve Pepe'nin kariyeri hakkında konuşan Portekizli efsane futbolcu, "Takip ediyorum. İkisi de çok değerli oyuncular. Onları burada görmek Türkiye için çok büyük bir şans" açıklamasını yaptı. Hem Real Madrid hem de Barcelona'da forma giymenin nasıl bir duygu olduğu sorusuna ise Figo, "Bu işi profesyonel olarak yaptığım için pek zorlanmadım. İkisinde de oynamaktan çok büyük onur ve gurur duyuyorum" cevabını verdi.