Figo: "Quaresma ve Pepe Türkiye için büyük şans" – Fotomaç – 22 Kasım 2018
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    22 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Figo: "Quaresma ve için büyük şans"

    Figo: "Quaresma ve Pepe Türkiye için büyük şans"

    iyi bir lige sahip. Şampiyonlar Ligi’nde takımları olan bir ülke. Quaresma ve ’yi burada görmek Türkiye için çok büyük bir şans!”

    Portekiz futbolunun efsane ismi Luis Figo, 'da Efsane Sporcular Derneği'nin açılışına katıldı. Figo, Ligi'nde üst düzey oyuncuların forma giydiğini belirterek, "Türkiye iyi bir lige sahip. Şampiyonlar Ligi'nde takımları olan bir ülke. Türk futbolcular Avrupa Liglerinde çoğaldı. Uluslararası futbolcular Türkiye Ligi'ne de transfer oluyor" ifadelerini kullandı. Figo ayrıca, 'ta forma giyen vatandaşları Quaresma ve 'nin Türkiye'de oynamalarının büyük şans olduğunu söyledi. Vatandaşları ve Pepe'nin kariyeri hakkında konuşan Portekizli efsane futbolcu, "Takip ediyorum. İkisi de çok değerli oyuncular. Onları burada görmek Türkiye için çok büyük bir şans" açıklamasını yaptı. Hem hem de 'da forma giymenin nasıl bir duygu olduğu sorusuna ise Figo, "Bu işi profesyonel olarak yaptığım için pek zorlanmadım. İkisinde de oynamaktan çok büyük onur ve gurur duyuyorum" cevabını verdi.

    1. 22.11.2018
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