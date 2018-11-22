Everton, Cenk Tosun'dan memnun
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde renklerine katmak istediği oyunculardan biri olan Cenk Tosun'un babası, Everton'un Cenk'ten memnun olduğunu söyledi.
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde renklerine katmak istediği oyunculardan biri olan Cenk Tosun'un babası, Everton'un Cenk'ten memnun olduğunu söyledi. Baba Tosun, "Oğlum İngiltere'de kalmak ve kendisini kanıtlamak istiyor. İngiliz ekibinin taraftarlarının da kendisine olan desteği tam. Ayrıca Everton'dan kimse bize, Cenk'ten memnun olmadığını söylemedi" açıklamasını yaptı.
- 22.11.2018
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Göztepe’de Deniz Kadah hasreti bitiyor
Toplam 1
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35 Bu sene forvet hattında birinin patlama yapması lazım. Bunu da Deniz Kadah yapabilir
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Karaman'ın 5'te 5 planı!
Toplam 1
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fb maçı fb maçı kaybedilirse trabzonda çarşı karışır.
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Toplam 5
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trabzon fb kazanırsa trabzon çok kötü bir pozisyona girer.
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