Beşiktaş'ın ara transfer döneminde renklerine katmak istediği oyunculardan biri olan Cenk Tosun'un babası, Everton'un Cenk'ten memnun olduğunu söyledi. Baba Tosun, "Oğlum İngiltere'de kalmak ve kendisini kanıtlamak istiyor. İngiliz ekibinin taraftarlarının da kendisine olan desteği tam. Ayrıca Everton'dan kimse bize, Cenk'ten memnun olmadığını söylemedi" açıklamasını yaptı.