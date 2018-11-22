Everton, Cenk Tosun'dan memnun – Fotomaç – 22 Kasım 2018
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    Everton, 'dan memnun

    Everton, <a href="/index/cenk-tosun?id=e568d88f-86f0-4099-a5d8-3d00b4854db9" class="" rel="tag">Cenk Tosun</a>'dan memnun

    'ın ara döneminde renklerine katmak istediği oyunculardan biri olan 'un babası, Everton'un Cenk'ten memnun olduğunu söyledi.

    'ın ara döneminde renklerine katmak istediği oyunculardan biri olan 'un babası, Everton'un Cenk'ten memnun olduğunu söyledi. Baba Tosun, "Oğlum 'de kalmak ve kendisini kanıtlamak istiyor. İngiliz ekibinin taraftarlarının da kendisine olan desteği tam. Ayrıca Everton'dan kimse bize, Cenk'ten memnun olmadığını söylemedi" açıklamasını yaptı.

    1. 22.11.2018
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