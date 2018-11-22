Beşiktaş'tan Gökhan Keskin'e destek
Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve futbol akademisi eski sportif direktörü Gökhan Keskin'in babası İskender Keskin son yolculuğuna uğurlandı.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve futbol akademisi eski sportif direktörü Gökhan Keskin'in babası İskender Keskin son yolculuğuna uğurlandı. Keskin'in cenaze törenine Başkan Fikret Orman, yönetici Ahmet Ürkmezgil, eski yöneticiler, eski futbolcular ve sevenleri katıldı.
- 22.11.2018
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Göztepe’de Deniz Kadah hasreti bitiyor
Toplam 1
Yorum
35 Bu sene forvet hattında birinin patlama yapması lazım. Bunu da Deniz Kadah yapabilir
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Karaman'ın 5'te 5 planı!
Toplam 1
Yorum
fb maçı fb maçı kaybedilirse trabzonda çarşı karışır.
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Karaman'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!
Toplam 5
Yorum
trabzon fb kazanırsa trabzon çok kötü bir pozisyona girer.
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