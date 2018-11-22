Beşiktaş'tan Gökhan Keskin'e destek – Fotomaç – 22 Kasım 2018
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'tan <a href="/index/gokhan-keskin?id=8355b3f7-50ec-4fc5-9e44-f09623e88742" class="" rel="tag">Gökhan Keskin</a>'e destek

    'ın eski futbolcusu ve akademisi eski sportif direktörü 'in babası son yolculuğuna uğurlandı.

    'ın eski futbolcusu ve akademisi eski sportif direktörü 'in babası son yolculuğuna uğurlandı. Keskin'in cenaze törenine Başkan , yönetici , eski yöneticiler, eski futbolcular ve sevenleri katıldı.

    1. 22.11.2018
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