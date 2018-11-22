Beşiktaşlı yıldız Gökhan Töre, Sarpsborg’a hazır
Beşiktaş'ın Rizespor'la oynadığı lig mücadelesinde sol ayak bileğinden sakatlanan Gökhan Töre, bir süre tedavi görmesinin ardından milli arada sahada çalışmaya başladı.
Beşiktaş'ın Rizespor'la oynadığı lig mücadelesinde sol ayak bileğinden sakatlanan Gökhan Töre, bir süre tedavi görmesinin ardından milli arada sahada çalışmaya başladı. Takımdan ayrı çalışan deneyimli oyuncunun, Ankaragücü maçında görev alması beklenmiyor. Başarılı oyuncunun, gelecek hafta Sarpsborg'la oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesine yetişmesi planlanıyor.
- 22.11.2018
-
Göztepe’de Deniz Kadah hasreti bitiyor
Toplam 1
Yorum
35 Bu sene forvet hattında birinin patlama yapması lazım. Bunu da Deniz Kadah yapabilir
-
Karaman'ın 5'te 5 planı!
Toplam 1
Yorum
fb maçı fb maçı kaybedilirse trabzonda çarşı karışır.
-
Karaman'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!
Toplam 5
Yorum
trabzon fb kazanırsa trabzon çok kötü bir pozisyona girer.
Beşiktaşlı yıldız Gökhan Töre, Sarpsborg’a hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.