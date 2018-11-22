Beşiktaşlı yıldız Gökhan Töre, Sarpsborg’a hazır – Fotomaç – 22 Kasım 2018
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    Beşiktaşlı yıldız , Sarpsborg’a hazır

    Beşiktaşlı yıldız Gökhan Töre, Sarpsborg’a hazır

    'ın Rizespor'la oynadığı lig mücadelesinde sol ayak bileğinden sakatlanan , bir süre tedavi görmesinin ardından milli arada sahada çalışmaya başladı.

    'ın Rizespor'la oynadığı lig mücadelesinde sol ayak bileğinden sakatlanan , bir süre tedavi görmesinin ardından milli arada sahada çalışmaya başladı. Takımdan ayrı çalışan deneyimli oyuncunun, Ankaragücü maçında görev alması beklenmiyor. Başarılı oyuncunun, gelecek hafta Sarpsborg'la oynanacak Avrupa Ligi mücadelesine yetişmesi planlanıyor.

    1. 22.11.2018
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