Beşiktaş, Milli maçta sakatlım geçiren Hollandalı oyuncu Ryan Babel'in durumu hakkında resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı. "Oyuncumuz Ryan Babel'in sağlık ekibimizce yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sağ uyluk arka adale (Biceps) zarında (Fascia) mikroyırtık ve buna bağlı kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır." Ryan Babel, 2-3 hafta forma giyemeyecek.