Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Babel'de yırtık & kanama – Fotomaç – 22 Kasım 2018
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    'ın yıldızı Babel'de yırtık & kanama

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın <a href="/index/hollandali?id=d8dbd3fc-bba8-4ffa-87b1-7bfa02546073" class="" rel="tag">Hollandalı</a> yıldızı Babel'de yırtık & kanama

    , Milli maçta sakatlım geçiren oyuncu 'in durumu hakkında resmi üzerinden bir açıklama yayınladı.

    , Milli maçta sakatlım geçiren oyuncu 'in durumu hakkında resmi üzerinden bir açıklama yayınladı. "Oyuncumuz 'in sağlık ekibimizce yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sağ uyluk arka adale (Biceps) zarında (Fascia) mikroyırtık ve buna bağlı kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır." Ryan Babel, 2-3 hafta forma giyemeyecek.

    1. 22.11.2018
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