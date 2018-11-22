Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Babel'de yırtık & kanama
Beşiktaş, Milli maçta sakatlım geçiren Hollandalı oyuncu Ryan Babel'in durumu hakkında resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı.
Beşiktaş, Milli maçta sakatlım geçiren Hollandalı oyuncu Ryan Babel'in durumu hakkında resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı. "Oyuncumuz Ryan Babel'in sağlık ekibimizce yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sağ uyluk arka adale (Biceps) zarında (Fascia) mikroyırtık ve buna bağlı kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır." Ryan Babel, 2-3 hafta forma giyemeyecek.
- 22.11.2018
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Göztepe’de Deniz Kadah hasreti bitiyor
Toplam 1
Yorum
35 Bu sene forvet hattında birinin patlama yapması lazım. Bunu da Deniz Kadah yapabilir
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Karaman'ın 5'te 5 planı!
Toplam 1
Yorum
fb maçı fb maçı kaybedilirse trabzonda çarşı karışır.
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Karaman'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!
Toplam 5
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trabzon fb kazanırsa trabzon çok kötü bir pozisyona girer.
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