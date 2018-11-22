Beşiktaş milli aradan iyi dönüyor! – Fotomaç – 22 Kasım 2018
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    milli aradan iyi dönüyor!

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> milli aradan iyi dönüyor!

    dönüşleri 'a yarıyor.

    dönüşleri 'a yarıyor. son milli ara dönüşünde 'ye deplasmanda 2-0 yenilse de, geride kalan 4 sezonda milli dönüşlerde 36 puan toplayan , toplam 18 maçın 11'ini kazandı. Siyah beyazlılar diğer müsabakalardan 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet çıkarttı.

    1. 22.11.2018
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