Milli maç dönüşleri Beşiktaş'a yarıyor. Kartal son milli ara dönüşünde Göztepe'ye deplasmanda 2-0 yenilse de, geride kalan 4 sezonda milli dönüşlerde 36 puan toplayan Beşiktaş, toplam 18 maçın 11'ini kazandı. Siyah beyazlılar diğer müsabakalardan 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet çıkarttı.