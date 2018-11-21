İngiliz basını: "Klopp iyi ki Beşiktaş'tan Vida'yı almadı" – Fotomaç – 21 Kasım 2018
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    basını: "Klopp iyi ki 'tan 'yı almadı"

    <a href="/index/ingiliz?id=72db73b9-d72c-4f29-9667-95e34bddae1a" class="" rel="tag">İngiliz</a> basını: "Klopp iyi ki <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'tan <a href="/index/vida?id=be442091-7d79-4e8d-bda0-bf59d18e6123" class="" rel="tag">Vida</a>'yı almadı"

    basını, ‘Klopp, ’yı almayarak en doğru kararı verdi” yorumunu yaptı.

    'ın yıldız stoperi , tarafından halen yakından izleniyor. Hırvat defansın 'ndaki performansından sonra Jurgen Klopp'un listesinde olan , bir kez daha basınında gündeme geldi. Klopp'un 20 milyon pound değer biçilen Vida'yı son anda etmek istemediği anımsatıldı ve doğru karar verdiği ifade edildi. Haberin detayında, tecrübeli savunmacının hem Uluslar Ligi'nde hem de 'ta performansının dalgalanmalar gösterdiği bu nedenle zorlandığı kaydedildi. Jurgen Klopp'un Domagoj Vida'yı transfer etmeyerek, doğru bir karar verdiği aktarıldı.

    1. 21.11.2018
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