İngiliz basını, ‘Klopp, Vida’yı almayarak en doğru kararı verdi” yorumunu yaptı.
Beşiktaş'ın yıldız stoperi Vida, Liverpool tarafından halen yakından izleniyor. Hırvat defansın Dünya Kupası'ndaki performansından sonra Jurgen Klopp'un transfer listesinde olan Vida, bir kez daha İngiliz basınında gündeme geldi. Klopp'un 20 milyon pound değer biçilen Vida'yı son anda transfer etmek istemediği anımsatıldı ve doğru karar verdiği ifade edildi. Haberin detayında, tecrübeli savunmacının hem UEFA Uluslar Ligi'nde hem de Beşiktaş'ta performansının dalgalanmalar gösterdiği bu nedenle zorlandığı kaydedildi. Jurgen Klopp'un Domagoj Vida'yı transfer etmeyerek, doğru bir karar verdiği aktarıldı.
- 21.11.2018
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Ünal Karaman'dan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak sözleri
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Yorum
gelmesin şu burak gs ye gelmesin gözünü seveyim yaaaa... 4milyon euro para ister.
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Trabzonspor Fenerbahçe'ye karşı iç saha kozunu kullanacak
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Yorum
İNŞALLAH ALDIĞIM EN İYİ HABER BU HİÇ OLMAZSA BÖYLE KURTULURUZ.
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Trabzonspor'da Juraj Kucka depremi!
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Yorum
Sakarya Önemli değil.1 m euroya satın devre arası.Olmasada olur
İngiliz basını: "Klopp iyi ki Beşiktaş'tan Vida'yı almadı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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