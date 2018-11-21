Beşiktaşlı efsane Gökhan Keskin’in acı günü – Fotomaç – 21 Kasım 2018
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    Beşiktaşlı efsane ’in acı günü

    Beşiktaşlı efsane Gökhan Keskin’in acı günü

    'ın eski futbolcusu ve akademi eski sportif direktörü 'in babası hayata gözlerini yumdu.

    'ın eski futbolcusu ve akademi eski sportif direktörü 'in babası hayata gözlerini yumdu. İskender Keskin'in cenazesi bugün Emniyetevler Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra 'na defnedilecek.

    1. 21.11.2018
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