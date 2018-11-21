Beşiktaşlı efsane Gökhan Keskin’in acı günü
Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve futbol akademi eski sportif direktörü Gökhan Keskin'in babası İskender Keskin hayata gözlerini yumdu.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve futbol akademi eski sportif direktörü Gökhan Keskin'in babası İskender Keskin hayata gözlerini yumdu. İskender Keskin'in cenazesi bugün Emniyetevler Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
- 21.11.2018
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Ünal Karaman'dan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak sözleri
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Yorum
gelmesin şu burak gs ye gelmesin gözünü seveyim yaaaa... 4milyon euro para ister.
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Trabzonspor Fenerbahçe'ye karşı iç saha kozunu kullanacak
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İNŞALLAH ALDIĞIM EN İYİ HABER BU HİÇ OLMAZSA BÖYLE KURTULURUZ.
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Trabzonspor'da Juraj Kucka depremi!
Toplam 1
Yorum
Sakarya Önemli değil.1 m euroya satın devre arası.Olmasada olur
Beşiktaşlı efsane Gökhan Keskin’in acı günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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