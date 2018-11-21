Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 7. hafta maçında Slovenya'nın Petrol Olimpija ekibini sahasında konuk edecek. Akatlar'da oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Siyah- beyazlı takım, 8 takımın yer aldığı grupta oynadığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Petrol Olimpija ise grupta sadece bir maçını kazanabildi.