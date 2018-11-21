Beşiktaş Sompo Japan'ın FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Petrol Olimpija – Fotomaç – 21 Kasım 2018
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    Beşiktaş Sompo Japan'ın FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Olimpija

    Beşiktaş Sompo Japan'ın FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi <a href="/index/petrol?id=e1fcdcbb-4f82-4703-899a-5946fe0469fe" class="" rel="tag">Petrol</a> Olimpija

    , FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 7. hafta maçında Slovenya'nın Olimpija ekibini sahasında konuk edecek.

    , FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 7. hafta maçında Slovenya'nın Olimpija ekibini sahasında konuk edecek. Akatlar'da oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Siyah- beyazlı takım, 8 takımın yer aldığı grupta oynadığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Olimpija ise grupta sadece bir maçını kazanabildi.

    1. 21.11.2018
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