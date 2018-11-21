Beşiktaş, MKE Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında karşılaşacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş, A.Gücü maçı hazırlıklarını sürdürdü. Milli takımlarda bulunan Ljajic, Atiba, Larin, Vida, Pepe, Babel, Medel, Roco, Oğuzhan ve Güven Yalçın idmana katılmazken; U21'den Mehmet, Oğuzhan Aydoğan, Yusuf Bildik, Yusuf Atasoy, Kartal Yılmaz, Marlon Üçüncü ve U19'dan Rıdvan Yılmaz antrenmanda yer aldı.
- 21.11.2018
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Ünal Karaman'dan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak sözleri
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Yorum
gelmesin şu burak gs ye gelmesin gözünü seveyim yaaaa... 4milyon euro para ister.
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Trabzonspor Fenerbahçe'ye karşı iç saha kozunu kullanacak
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İNŞALLAH ALDIĞIM EN İYİ HABER BU HİÇ OLMAZSA BÖYLE KURTULURUZ.
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Trabzonspor'da Juraj Kucka depremi!
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Sakarya Önemli değil.1 m euroya satın devre arası.Olmasada olur
Beşiktaş, MKE Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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