Beşiktaş, MKE Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 21 Kasım 2018
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    , MKE Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü

    Beşiktaş, MKE Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü

    , 'in 13. haftasında karşılaşacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    , A.Gücü maçı hazırlıklarını sürdürdü. Milli takımlarda bulunan Ljajic, Atiba, Larin, Vida, , Babel, , Roco, Oğuzhan ve Güven Yalçın idmana katılmazken; U21'den Mehmet, Oğuzhan Aydoğan, Yusuf Bildik, Yusuf Atasoy, Yılmaz, Marlon Üçüncü ve U19'dan Rıdvan Yılmaz antrenmanda yer aldı.

    1. 21.11.2018
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