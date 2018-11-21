Beşiktaş Ankaragücü, Galatasaray ve Sarpsborg karşısında 9 puan istiyor – Fotomaç – 21 Kasım 2018
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Ankaragücü, ve karşısında 9 puan istiyor

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> Ankaragücü, <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> ve <a href="/index/sarpsborg?id=152c92e8-395a-4073-bf33-e616b76f4ea6" class="" rel="tag">Sarpsborg</a> karşısında 9 puan istiyor

    sonunda A.Gücü ile oynanacak karşılaşma sonrasında Norveç deplasmanına gidecek siyah-beyazlılar, karşılaşmasının ardından Vodafone'da G.Saray derbisini oynayacak.

    sonunda A.Gücü ile oynanacak karşılaşma sonrasında Norveç deplasmanına gidecek siyah-beyazlılar, karşılaşmasının ardından Vodafone'da G.Saray derbisini oynayacak. Üç karşılaşmayı dönüm noktası olarak gören , 3 maçta alınacak 9 puanın kendilerini hem ligde iddialı konuma getireceğini hem de Avrupa'da tur atlamaya yaklaştıracağına inanıyor.

    1. 21.11.2018
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