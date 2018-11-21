Hafta sonunda A.Gücü ile oynanacak karşılaşma sonrasında Norveç deplasmanına gidecek siyah-beyazlılar, Sarpsborg karşılaşmasının ardından Vodafone'da G.Saray derbisini oynayacak. Üç karşılaşmayı dönüm noktası olarak gören Şenol Güneş, 3 maçta alınacak 9 puanın kendilerini hem ligde iddialı konuma getireceğini hem de Avrupa'da tur atlamaya yaklaştıracağına inanıyor.