Babel ayrılabilir! – Fotomaç – 21 Kasım 2018
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    Babel ayrılabilir!

    Babel ayrılabilir!

    Milli maçta sakatlanan Babel 3 hafta oynamayacak. A Takım direktör yardımcısı Türkmen, “Babel sezon sonu ayrılabilir” dedi.

    'ın Hollandalı yıldızı 'den, siyah-beyazlılara kötü haber geldi. Almanya-Hollanda karşılaşmasında sağ arka adalesinden sakatlanarak oyundan çıkan Babel'in durumu belli oldu. Sağlık kontrolünden geçen 31 yaşındaki yıldız kanat oyuncusunun 3 hafta sahalarda uzak kalacağı açıklandı. Babel; A.Gücü, Sarpsborg, G.Saray ve maçlarında forma giyemeyecek. Bu arada Beşiktaş A Takım Direktör yardımcısı Berkay Türkmen, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Babel'in sözleşmesi bitecek ve şu ana kadar yenileme olasılığıyla ilgili bir haber yok. Sezon sonu ayrılabilir" dedi. Türkmen, Ljajic için de, "Onun hakkında karar vermek için çok erken" yorumunu yaptı.

    SİNİR BOZUCU BİR SAKATLIK
    Babel, milli maçtaki sakatlığıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Hollandalı oyuncu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tecrübeli futbolcu, yaptığı paylaşımda "Sinir bozucu bir . Umarım en kısa sürede geri dönerim" ifadelerini kullandı.

    1. 21.11.2018
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