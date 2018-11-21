Babel ayrılabilir!
Milli maçta sakatlanan Babel 3 hafta oynamayacak. A Takım direktör yardımcısı Türkmen, “Babel sezon sonu ayrılabilir” dedi.
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'den, siyah-beyazlılara kötü haber geldi. Almanya-Hollanda karşılaşmasında sağ arka adalesinden sakatlanarak oyundan çıkan Babel'in durumu belli oldu. Sağlık kontrolünden geçen 31 yaşındaki yıldız kanat oyuncusunun 3 hafta sahalarda uzak kalacağı açıklandı. Babel; A.Gücü, Sarpsborg, G.Saray ve Alanyaspor maçlarında forma giyemeyecek. Bu arada Beşiktaş A Takım Direktör yardımcısı Berkay Türkmen, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Babel'in sözleşmesi bitecek ve şu ana kadar yenileme olasılığıyla ilgili bir haber yok. Sezon sonu ayrılabilir" dedi. Türkmen, Ljajic için de, "Onun hakkında karar vermek için çok erken" yorumunu yaptı.
SİNİR BOZUCU BİR SAKATLIK
Babel, milli maçtaki sakatlığıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Hollandalı oyuncu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tecrübeli futbolcu, yaptığı paylaşımda "Sinir bozucu bir sakatlık. Umarım en kısa sürede geri dönerim" ifadelerini kullandı.
- 21.11.2018
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gelmesin şu burak gs ye gelmesin gözünü seveyim yaaaa... 4milyon euro para ister.
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İNŞALLAH ALDIĞIM EN İYİ HABER BU HİÇ OLMAZSA BÖYLE KURTULURUZ.
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Sakarya Önemli değil.1 m euroya satın devre arası.Olmasada olur
Babel ayrılabilir! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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