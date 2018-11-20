Karius forma istiyor
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    forma istiyor

    <a href="/index/karius?id=2046f1ad-d879-4080-a7d7-20c8f3070639" class="" rel="tag">Karius</a> forma istiyor

    Milli maç arasında kendisini toparlayan, ’in yaptığı eleştirileri ve kendisini yedek bekletmesini tartan Loris , İstanbul’a başka biri olarak döndü.

    Alman kaleci döner dönmez Güneş'le bir toplantı yaptı. İstanbul'da futbola daha fazla konsantre olma sözü veren , hafta sonu Ankaragücü deplasmanında forma giymek istedi.
    1. 20.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    forma istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN