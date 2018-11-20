Kanada Atiba ile güldü!
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    20 Kasım 2018, Salı
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    Atiba ile güldü!

    <a href="/index/kanada?id=b721a6e3-8711-456d-acd7-1947361e3875" class="" rel="tag">Kanada</a> Atiba ile güldü!

    'ın tecrübeli yıldızı Atiba, milli takımda başarılı performansını sürdürüyor.

    Atiba'nın formasını giydiği Milli Takımı, Saint Kitts ve Nevis ile karşı karşıya geldi. , karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılırken golü atan isim siyah- beyazlı oyuncu Atiba oldu. Tecrübeli oyuncu, karşılaşmanın 44. dakikasında kafa vuruşuyla güzel bir gole imza attı.

    1. 20.11.2018
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