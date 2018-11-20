Kanada Atiba ile güldü!

Atiba'nın formasını giydiği Kanada Milli Takımı, Saint Kitts ve Nevis ile karşı karşıya geldi. Kanada, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılırken golü atan isim siyah- beyazlı oyuncu Atiba oldu. Tecrübeli oyuncu, karşılaşmanın 44. dakikasında kafa vuruşuyla güzel bir gole imza attı.