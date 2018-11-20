Erol Bedir'den Mensah isyanı!
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Beşiktaş’ın Mensah ile ilgilendiği yönünde çıkan iddialara yanıt verdi.
Bonservisi Atletico Madrid'de olan ve Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen Bernard Mensah ile ilgili son sözü Başkan Erol Bedir söyledi. Bedir, "Mehsah sezon sonuna kadar sarı- kırmızılı formayı giyecek. Beşiktaş eğer böyle bir girişim yapıyorsa bizim kapımızı çalacak. Futbolcunun gitme ihtimali yok. Sezon sonunda görüşebilirler" diye konuştu.
- 20.11.2018
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Obradovic, 300. galibiyet için sahada
Toplam 1
Yorum
Enda Dünyanın en güzel takımını oluşturduğu için ne kadar teşekkür etsek az.
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Adem Ljajic moral buldu
Toplam 1
Yorum
kartal gençlere ihtiyaç var artık love ile yürümez artık.[Q7] hariç
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Nabil Dirar için kuyruk
Toplam 1
Yorum
aslan dirar hemen gönderilmeli değerini buldumu gönderilmeli bi işe yaramaz. fos dirar.
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