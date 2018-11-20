Bonservisi Atletico Madrid'de olan ve Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen Bernard Mensah ile ilgili son sözü Başkan Erol Bedir söyledi. Bedir, "Mehsah sezon sonuna kadar sarı- kırmızılı formayı giyecek. Beşiktaş eğer böyle bir girişim yapıyorsa bizim kapımızı çalacak. Futbolcunun gitme ihtimali yok. Sezon sonunda görüşebilirler" diye konuştu.