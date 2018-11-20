Erol Bedir'den Mensah isyanı!
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    20 Kasım 2018, Salı
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    'den Mensah isyanı!

    Erol Bedir'den Mensah isyanı!

    Başkanı , ’ın Mensah ile ilgilendiği yönünde çıkan iddialara yanıt verdi.

    Bonservisi 'de olan ve 'da kiralık olarak forma giyen Bernard Mensah ile ilgili son sözü Başkan söyledi. Bedir, "Mehsah sezon sonuna kadar sarı- kırmızılı formayı giyecek. eğer böyle bir girişim yapıyorsa bizim kapımızı çalacak. Futbolcunun gitme ihtimali yok. Sezon sonunda görüşebilirler" diye konuştu.

    1. 20.11.2018
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