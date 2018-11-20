Enzo Roco korkuttu
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    20 Kasım 2018, Salı
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    korkuttu

    <a href="/index/enzo-roco?id=2fe65133-2b5c-471b-9797-34bf43fe83c8" class="" rel="tag">Enzo Roco</a> korkuttu

    , 10 oyuncusunu milli takımlara verirken ’dan gelen haber moralleri bozdu.

    Şili'nin Kosta Rika'ya 3-2 yenildiği maçta sakatlanan savunma oyuncusunun en az 3 maç formasından uzak kalacağı ifade edildi. Genk ile oynanan Avrupa Ligi karşılaşmasında sakatlanan 'in ise durumumun iyiye gittiği öğrenildi.

    1. 20.11.2018
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