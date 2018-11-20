Beşiktaş'ta bonservis sorunu!
Adriano’ya talip olan Japonlar ile Vagner Love’ı isteyen Santos “Bedelsiz bize gönderin, maliyetlerinden kurtulun” diyor.
Beşiktaş'ın devre arasında iyi bir teklif gelmesi durumundan elinden çıkarmayı düşündüğü iki isim Adriano ve Vagner Love konusunda sıkıntı yaşıyor. Siyah-beyazlılar Adriano'nun satışı için Japonlarla pazarlık halindeydi. Hatta bonservisi için rakamı 2 milyon euro'ya kadar düşürülen siyah-beyazlılara Japonların önerisi ise "Sözleşmesi sezon sonu bitiyor, o tarihi bekler ve bedava alırız. Eğer ocak ayında gönderirseniz, yarım sezonluk maliyetinden kurtulursunuz" görüşünü savunuyor. Brezilyalı yıldız Adriano için Japonların bonservis ödemek istememesi gibi, Vagner Love için de Brezilyalılar aynı yolu kullanıyor. Vagner Love'la prenip anlaşmasına varan Santoslu yöneticiler, "Love'u bize gönderin, ödeme yapmaktan kurtulun. Yoksa 1.5 yıl daha oldukça yüksek bir ödeme yapacaksınız. Bizde yarısına oynamaya hazır" diyorlar. Menajerlerin bu sözleri ise Vagner Love'a 2 milyon euro'nun üzerinde bir ödeme yapan Orman yönetimini 'sıfır' bonservis geliri nedeniyle zora soktu.
- 20.11.2018
-
Obradovic, 300. galibiyet için sahada
Toplam 1
Yorum
Enda Dünyanın en güzel takımını oluşturduğu için ne kadar teşekkür etsek az.
-
Adem Ljajic moral buldu
Toplam 1
Yorum
kartal gençlere ihtiyaç var artık love ile yürümez artık.[Q7] hariç
-
Nabil Dirar için kuyruk
Toplam 1
Yorum
aslan dirar hemen gönderilmeli değerini buldumu gönderilmeli bi işe yaramaz. fos dirar.
Beşiktaş'ta bonservis sorunu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.