Beşiktaş'ın devre arasında iyi bir teklif gelmesi durumundan elinden çıkarmayı düşündüğü iki isim Adriano ve Vagner Love konusunda sıkıntı yaşıyor. Siyah-beyazlılar Adriano'nun satışı için Japonlarla pazarlık halindeydi. Hatta bonservisi için rakamı 2 milyon euro'ya kadar düşürülen siyah-beyazlılara Japonların önerisi ise "Sözleşmesi sezon sonu bitiyor, o tarihi bekler ve bedava alırız. Eğer ocak ayında gönderirseniz, yarım sezonluk maliyetinden kurtulursunuz" görüşünü savunuyor. Brezilyalı yıldız Adriano için Japonların bonservis ödemek istememesi gibi, Vagner Love için de Brezilyalılar aynı yolu kullanıyor. Vagner Love'la prenip anlaşmasına varan Santoslu yöneticiler, "Love'u bize gönderin, ödeme yapmaktan kurtulun. Yoksa 1.5 yıl daha oldukça yüksek bir ödeme yapacaksınız. Bizde yarısına oynamaya hazır" diyorlar. Menajerlerin bu sözleri ise Vagner Love'a 2 milyon euro'nun üzerinde bir ödeme yapan Orman yönetimini 'sıfır' bonservis geliri nedeniyle zora soktu.