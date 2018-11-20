Beşiktaş’ta 7 genç takviye
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    20 Kasım 2018, Salı
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    ’ta 7 genç takviye

    Beşiktaş’ta 7 genç takviye

    'ta Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor.

    Çalışmaya Ljajic, Atiba, Larin, Vida, , Babel, , Roco, Oğuzhan ve Güven katılmazken, U-21'den; Mehmet, Oğuzhan Aydoğan, Yusuf Bildik, Yusuf Atasoy, , Marlon Üçüncü ve U- 19'dan Rıdvan da antrenmanda yer aldılar.
    1. 20.11.2018
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