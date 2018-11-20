Ankaragücü'nden Beşiktaş'a gönderme!
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    20 Kasım 2018, Salı
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    'nden 'a gönderme!

    Ankaragücü'nden Beşiktaş'a gönderme!

    , ile oynadıkları son maçta yaşanan olaylar nedeniyle üzerinden siyah-beyazlı ekibe göndermede bulundu.

    , 'in 13. haftasında 'ı konuk edecekleri karşılaşma için dikkat çeken bir uygulamaya gitti. Başkent ekibi, Beşiktaş deplasmanı tribünü için bilet fiyatlarını 1 Türk Lirası olarak belirledi.

    1 TL OLMASININ NEDENİ; EN SON MAÇ

    Beşiktaş ile Ankaragücü arasında 2012 Kasım ayında oynanan ve siyah-beyazlıların 3-2 kazandığı maçında, bazı Beşiktaşlı taraftarlar ekonomik olarak zor günler geçiren Ankaragücü'nde oyunculara 1 'lik bozuk paralar atmıştı. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş taraftarları ile Ankaragücü taraftarları arasında gerginlik yaşanmıştı. Ankaragücü o karşılaşmaya, genç oyuncuları ile çıkmak zorunda kalmıştı.

    için karar verildi


    GALATASARAY MAÇI 30 TL

    Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Ankaragücü ile arasında oynanan maçta Ankaragücü yönetimi, Galatasaray taraftarı için en düşük bilet fiyatını 30 TL olarak belirlemişti.

    1. 20.11.2018 01:55
    2. Güncelleme: 20.11.2018 01:56
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