Ankaragücü'nden Beşiktaş'a gönderme!
Ankaragücü, Beşiktaş ile oynadıkları son maçta yaşanan olaylar nedeniyle bilet fiyatı üzerinden siyah-beyazlı ekibe göndermede bulundu.
Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecekleri karşılaşma için dikkat çeken bir uygulamaya gitti. Başkent ekibi, Beşiktaş deplasmanı tribünü için bilet fiyatlarını 1 Türk Lirası olarak belirledi.
1 TL OLMASININ NEDENİ; EN SON MAÇ
Beşiktaş ile Ankaragücü arasında 2012 Kasım ayında oynanan ve siyah-beyazlıların 3-2 kazandığı Ziraat Türkiye Kupası maçında, bazı Beşiktaşlı taraftarlar ekonomik olarak zor günler geçiren Ankaragücü'nde oyunculara 1 TL'lik bozuk paralar atmıştı. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş taraftarları ile Ankaragücü taraftarları arasında gerginlik yaşanmıştı. Ankaragücü o karşılaşmaya, genç oyuncuları ile çıkmak zorunda kalmıştı.
GALATASARAY MAÇI 30 TL
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Ankaragücü ile Galatasaray arasında oynanan maçta Ankaragücü yönetimi, Galatasaray taraftarı için en düşük bilet fiyatını 30 TL olarak belirlemişti.
- 20.11.2018 01:55
- Güncelleme: 20.11.2018 01:56
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Obradovic, 300. galibiyet için sahada
Toplam 1
Yorum
Enda Dünyanın en güzel takımını oluşturduğu için ne kadar teşekkür etsek az.
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Adem Ljajic moral buldu
Toplam 1
Yorum
kartal gençlere ihtiyaç var artık love ile yürümez artık.[Q7] hariç
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Nabil Dirar için kuyruk
Toplam 1
Yorum
aslan dirar hemen gönderilmeli değerini buldumu gönderilmeli bi işe yaramaz. fos dirar.
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