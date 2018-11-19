Şenol Güneş Milli Takım ve Şenol Güneş iddialarına cevap verdi!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Boluspor'u ziyaret ederek, başkan Necip Çarıkçı ile bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Orman, Şenol Güneş'in adının A Milli Futbol Takımı için gündeme getirilmesi ile ilgili "Şenol Güneş'in isminin milli takım için geçmesi kadar normal bir şey yok. Biz de spor yöneticisiyiz. Bir gün spor bakanı, bir gün federasyon başkanı, bir gün belediye başkanı oluyoruz. Böyle sporun içerisinde ve toplumun önünde olunca, bir şekilde isminiz geçiyor. Bu iddiaların şu an itibarıyla aslı yok" açıklamasını yaptı. Futbolun gelişmesi için şehir takımlarına yatırım yapılması ve taraftarların kulüplerini desteklemesi gerektiğini dile getiren Fikret Orman, "Özellikle şehir takımlarının, futbolu sevenlerin bu işin içerisinde olması lazım ki halkın ilgisi artsın. İstanbul'da maç yapıyoruz, bizim 2 bin 500 kişilik misafir takım yerimiz var, 20-30 kişi geliyor. Futbolun gelişebilmesi için, seyircinin işin içinde olması lazım. Bunu da sağlayabilmenin en önemli yolu finansman. Türk sporunun yapılanmaya ihtiyacı var" dedi.



'ALİ KOÇ BAŞKAN KESİNLİKLE HAKLI'

Rekabet içinde kötü örnekleri takip etmemek gerektiğini anlatan Orman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ali Koç başkanın söylediği gibi bu işi birazcık daha disipline etmemiz lazım. Ali başkan Fenerbahçe'ye başkan oldu, ciddi sermeye koydu. Göreve gelmese ne olacaktı? Galatasaray mülklerini sattı, sermaye olarak koydu. Satamamış olsa ne olacaktı? Beşiktaş olarak 6,5-7 senedir ne mücadeleler veriyoruz ama taraftar maçı kazanmak istiyor. Hepsini dengede tutmak zor."