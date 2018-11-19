Sağa alternatif Mert

Gökhan'ın yanına alternatif arayan Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Bayern'in B takımında oynayan ve Vedat İnceefe tarafından U-21 takımına davet edilen Mert Yılmaz. 19 yaşındaki oyuncu için Güneş'e bir rapor sunulurken, Zeki Çelik'ten sonra Mert'in de elden kaçmaması konusunda görüş birliğine varıldı.