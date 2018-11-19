Sağa alternatif Mert – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Sağa alternatif Mert

    Sağa alternatif Mert

    Gökhan'ın yanına alternatif arayan 'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

    Gökhan'ın yanına alternatif arayan 'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Bayern'in B takımında oynayan ve Vedat İnceefe tarafından U-21 takımına davet edilen Mert Yılmaz. 19 yaşındaki oyuncu için Güneş'e bir rapor sunulurken, Zeki Çelik'ten sonra Mert'in de elden kaçmaması konusunda görüş birliğine varıldı.

    1. 19.11.2018
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