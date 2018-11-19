Potada Antep freni
Beşiktaş Sompo Japan, Gaziantep Basketbol karşısında varlık gösteremedi Ligdeki 3. yenilgisini alan siyah-beyazlıların 3 maçlık galibiyet serisi de bitti
Beşiktaş Sompo Japan, Tahincioğlu Basketbol Ligi 7. hafta maçında deplasmanda Gaziantep Basketbol'a 63-56 mağlup oldu. Rakibi karşısında sayı üretmekte zorlanan siyah-beyazlı takım, devreyi 38-24 geride kapattı. Maçın en skoreri ev sahibi takımdan James (16 sayı) olurken, Beşiktaş'ta Buva (14) ve Rich'in (13) toplam 27 sayısı yenilgiyi önleyemedi. Bu sonuçla ligdeki son 3 karşılaşmasını kazanan Kara Kartal'ın galibiyet serisi son buldu ve takım ligdeki 3. yenilgisini yaşadı. İki ekibin de 11 puanda olduğu ligde Beşiktaş gelecek hafta Galatasaray'ı ağırlayacak. Gaziantep ekibi ise Anadolu Efes'e konuk olacak.
- 19.11.2018
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
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