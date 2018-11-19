Potada Antep freni

Beşiktaş Sompo Japan, Tahincioğlu Basketbol Ligi 7. hafta maçında deplasmanda Gaziantep Basketbol'a 63-56 mağlup oldu. Rakibi karşısında sayı üretmekte zorlanan siyah-beyazlı takım, devreyi 38-24 geride kapattı. Maçın en skoreri ev sahibi takımdan James (16 sayı) olurken, Beşiktaş'ta Buva (14) ve Rich'in (13) toplam 27 sayısı yenilgiyi önleyemedi. Bu sonuçla ligdeki son 3 karşılaşmasını kazanan Kara Kartal'ın galibiyet serisi son buldu ve takım ligdeki 3. yenilgisini yaşadı. İki ekibin de 11 puanda olduğu ligde Beşiktaş gelecek hafta Galatasaray'ı ağırlayacak. Gaziantep ekibi ise Anadolu Efes'e konuk olacak.