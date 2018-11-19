Potada Antep freni – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    Potada Antep freni

    Potada Antep freni

    , karşısında varlık gösteremedi Ligdeki 3. yenilgisini alan siyah-beyazlıların 3 maçlık galibiyet serisi de bitti

    , Tahincioğlu Ligi 7. hafta maçında deplasmanda Basketbol'a 63-56 mağlup oldu. Rakibi karşısında sayı üretmekte zorlanan siyah-beyazlı takım, devreyi 38-24 geride kapattı. Maçın en skoreri ev sahibi takımdan James (16 sayı) olurken, Beşiktaş'ta Buva (14) ve Rich'in (13) toplam 27 sayısı yenilgiyi önleyemedi. Bu sonuçla ligdeki son 3 karşılaşmasını kazanan 'ın galibiyet serisi son buldu ve takım ligdeki 3. yenilgisini yaşadı. İki ekibin de 11 puanda olduğu ligde Beşiktaş gelecek hafta 'ı ağırlayacak. Gaziantep ekibi ise 'e konuk olacak.

    1. 19.11.2018
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