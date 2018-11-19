Elden kaçanlar şimdi el yakıyor – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    Elden kaçanlar şimdi el yakıyor

    Elden kaçanlar şimdi el yakıyor

    Başkan yanlış oyunculara yanlış rakamlar ödemekle suçlanırken ortaya enteresan veriler çıkmaya başladı…

    Başkan yanlış oyunculara yanlış rakamlar ödemekle suçlanırken ortaya enteresan veriler çıkmaya başladı… Scout ekibinin beğendiği 'in de alınması için rapor verdiği bazı isimlerin değeri hızlı yükselişe geçti. Güneş'in alınsın dediği isimlerin sadece 5 aydaki değer artışları şöyle: Moussa Marega (Porto) yüzde 257.1, Maxi Gomez (Celta) yüzde 150, Guido Carillo (Leganes) yüzde 150, Lucas Paqueta (Flamengo) yüzde 114.3, Artem Dzyuba (Zenith) yüzde 83.3.

    1. 19.11.2018
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