Elden kaçanlar şimdi el yakıyor

Başkan Fikret Orman yanlış oyunculara yanlış rakamlar ödemekle suçlanırken ortaya enteresan veriler çıkmaya başladı… Scout ekibinin beğendiği Şenol Güneş'in de alınması için rapor verdiği bazı isimlerin değeri hızlı yükselişe geçti. Güneş'in alınsın dediği isimlerin sadece 5 aydaki değer artışları şöyle: Moussa Marega (Porto) yüzde 257.1, Maxi Gomez (Celta) yüzde 150, Guido Carillo (Leganes) yüzde 150, Lucas Paqueta (Flamengo) yüzde 114.3, Artem Dzyuba (Zenith) yüzde 83.3.