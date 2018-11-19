Elden kaçanlar şimdi el yakıyor
Başkan Fikret Orman yanlış oyunculara yanlış rakamlar ödemekle suçlanırken ortaya enteresan veriler çıkmaya başladı…
Başkan Fikret Orman yanlış oyunculara yanlış rakamlar ödemekle suçlanırken ortaya enteresan veriler çıkmaya başladı… Scout ekibinin beğendiği Şenol Güneş'in de alınması için rapor verdiği bazı isimlerin değeri hızlı yükselişe geçti. Güneş'in alınsın dediği isimlerin sadece 5 aydaki değer artışları şöyle: Moussa Marega (Porto) yüzde 257.1, Maxi Gomez (Celta) yüzde 150, Guido Carillo (Leganes) yüzde 150, Lucas Paqueta (Flamengo) yüzde 114.3, Artem Dzyuba (Zenith) yüzde 83.3.
- 19.11.2018
-
Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
-
33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
-
Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
Elden kaçanlar şimdi el yakıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.