Babel: İşte karşınızdayım
Kartal'ın yıldızı Babel, Hollanda basınına milli takımdaki performansını değerlendirdi.
Kartal'ın yıldızı Babel, Hollanda basınına milli takımdaki performansını değerlendirdi. Tecrübeli futbolcu, "Daha 26-27 yaşındayken futbolu bırakmam gerektiğini düşünenler vardı. Ama yazılanları tersine çıkardım ve başarılı oldum. Şimdi karşınızdayım" dedi. Adı zaman zaman transfer söylentilerine karışan Ryan Babel, bu konuda ise açıklama yapmadı.
- 19.11.2018
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
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