Babel: İşte karşınızdayım

Kartal'ın yıldızı Babel, Hollanda basınına milli takımdaki performansını değerlendirdi. Tecrübeli futbolcu, "Daha 26-27 yaşındayken futbolu bırakmam gerektiğini düşünenler vardı. Ama yazılanları tersine çıkardım ve başarılı oldum. Şimdi karşınızdayım" dedi. Adı zaman zaman transfer söylentilerine karışan Ryan Babel, bu konuda ise açıklama yapmadı.