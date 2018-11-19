Babel: İşte karşınızdayım – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    Babel: İşte karşınızdayım

    Babel: İşte karşınızdayım

    'ın yıldızı Babel, basınına milli takımdaki performansını değerlendirdi.

    'ın yıldızı Babel, basınına milli takımdaki performansını değerlendirdi. Tecrübeli futbolcu, "Daha 26-27 yaşındayken futbolu bırakmam gerektiğini düşünenler vardı. Ama yazılanları tersine çıkardım ve başarılı oldum. Şimdi karşınızdayım" dedi. Adı zaman zaman transfer söylentilerine karışan , bu konuda ise açıklama yapmadı.

    1. 19.11.2018
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