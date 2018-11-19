Adem Ljajic moral buldu

Transfer döneminin son günlerinde takıma dahil edilen ve beklentilerin altında kalan Adem Ljajic, mili takımda attığı golle moral buldu. Sırp futbolcu, Karadağ sınavında takımının 2-1 kazanmasına katkıda bulunurken, öz güvenini de yükseltti. Beşiktaş'ta 9 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, şu ana dek golle tanışamadı ve sadece 1 asist yapabildi.