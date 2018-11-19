Adem Ljajic moral buldu
Transfer döneminin son günlerinde takıma dahil edilen ve beklentilerin altında kalan Adem Ljajic, mili takımda attığı golle moral buldu.
Transfer döneminin son günlerinde takıma dahil edilen ve beklentilerin altında kalan Adem Ljajic, mili takımda attığı golle moral buldu. Sırp futbolcu, Karadağ sınavında takımının 2-1 kazanmasına katkıda bulunurken, öz güvenini de yükseltti. Beşiktaş'ta 9 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, şu ana dek golle tanışamadı ve sadece 1 asist yapabildi.
- 19.11.2018
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
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