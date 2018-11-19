Adem Ljajic moral buldu – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    moral buldu

    Adem Ljajic moral buldu

    döneminin son günlerinde takıma dahil edilen ve beklentilerin altında kalan , mili takımda attığı golle moral buldu.

    döneminin son günlerinde takıma dahil edilen ve beklentilerin altında kalan , mili takımda attığı golle moral buldu. Sırp futbolcu, Karadağ sınavında takımının 2-1 kazanmasına katkıda bulunurken, öz güvenini de yükseltti. 'ta 9 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, şu ana dek golle tanışamadı ve sadece 1 asist yapabildi.

    1. 19.11.2018
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