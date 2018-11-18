Kartal lige hazır! – Fotomaç – 18 Kasım 2018
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    18 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    lige hazır!

    <a href="/index/kartal?id=766d6cd4-1b4d-4783-98a6-a9607cb90ff5" class="" rel="tag">Kartal</a> lige hazır!

    Siyah-beyazlılar, Pektemek ve ’nın golleriyle maçı 2-1 kazandı

    , milli maçlar sebebiyle lige verilen arada 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Ümranıye 'nde yapılan hazırlık maçına ; Karius, Dorukhan Toköz, Yusuf Bildik, Fatih Aksoy, , , Kayra Yılmaz, , Oğuzhan Aydoğan, , Love ilk 11'iyle çıktı. İstanbulspor, 14'te Barış Örücü'nün penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş, 18'de 'nın ortasında Pektemek'in golüyle eşitliği sağladı ve ilk yarı bu skorla bitti. 85'te Quaresma'nın frikikten attığı golle Beşiktaş 2-1 kazandı.

    1. 18.11.2018
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