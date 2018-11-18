Kartal lige hazır!
Siyah-beyazlılar, Pektemek ve Quaresma’nın golleriyle maçı 2-1 kazandı
Beşiktaş, milli maçlar sebebiyle lige verilen arada Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Ümranıye Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan hazırlık maçına Beşiktaş; Karius, Dorukhan Toköz, Yusuf Bildik, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Quaresma, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Oğuzhan Aydoğan, Mustafa Pektemek, Love ilk 11'iyle çıktı. İstanbulspor, 14'te Barış Örücü'nün penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş, 18'de Quaresma'nın ortasında Pektemek'in golüyle eşitliği sağladı ve ilk yarı bu skorla bitti. 85'te Quaresma'nın frikikten attığı golle Beşiktaş 2-1 kazandı.
- 18.11.2018
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Türkiye, İsveç'e 1-0 kaybetti! Milliler C Ligi'ne düştü...
Toplam 7
Yorum
Cenk Zaman kaybıydı zaten nasıl bizi B statüsüne aldılar hayret,olmamız gereken yere indik zaten kendiliğimizden,Balkanlardayız ne mutlu :D
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Obradovic'den Jan Vesely'e: Önce evlat!
Toplam 2
Yorum
can aziz yıldırımın en büyük icraati bu adamı getirmek oldu
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Türkiye, İsveç'e 1-0 kaybetti! Milliler C Ligi'ne düştü...
Toplam 7
Yorum
ua54 daha iyi oldu bu ligin takımı değiliz belliki. C'dekilerle başa baş gider en azından
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