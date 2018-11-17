Pepe TFF’ye gitti

Pepe, alacakları için TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na başvurdu.

Portekizli yıldızın avukatı Burçin Barlas, A Spor'a yaptığı açıklamada, bu durumun futbolun içinde olduğunu ve hukuki işlemlere başlayacağını belirterek, "Alacağın tamamının tahsil edilip edilmediğiyle ilgili bir şey söylemek istemiyorum" diye konuştu.