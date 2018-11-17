Pepe TFF’ye gitti – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ’ye gitti

    Pepe TFF’ye gitti

    , alacakları için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na başvurdu.

    Portekizli yıldızın avukatı Burçin Barlas, A Spor'a yaptığı açıklamada, bu durumun futbolun içinde olduğunu ve hukuki işlemlere başlayacağını belirterek, "Alacağın tamamının tahsil edilip edilmediğiyle ilgili bir şey söylemek istemiyorum" diye konuştu.
    1. 17.11.2018
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