Pepe TFF’ye gitti

Pepe, alacakları için TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na başvurdu.
Portekizli yıldızın avukatı Burçin Barlas, A Spor'a yaptığı açıklamada, bu durumun futbolun içinde olduğunu ve hukuki işlemlere başlayacağını belirterek, "Alacağın tamamının tahsil edilip edilmediğiyle ilgili bir şey söylemek istemiyorum" diye konuştu.
- 17.11.2018
FOTOMAÇ GÜNDEM
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