Kartal’a 7 genç takviye – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
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    Kartal’a 7 genç takviye

    Kartal’a 7 genç takviye

    Milli oyunculardan yoksun olan ’ın dünkü idmanında U21 takımından 7 genç oyuncu yer aldı

    Süper Lig'de A.Gücü ile karşılaşacak olan , hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana milli takımlarda olan Ljajic, Atiba, Larin, Vida, , Babel, Medel, Roco, Oğuzhan ve Güven katılmadı. Teknik direktör 'in yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. U-21 Takımından Mehmet Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan, Yusuf Bildik, Yusuf Atasoy, Kartal Kayra Yılmaz, Marlon Bülent Üçüncü ve Rıdvan Yılmaz, A takımın antrenmanında yer aldılar. Öte yandan, Beşiktaş, hazırlıklarına bugün saat 15.00'de İstanbulspor ile Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı özel maç ile devam edecek.

    1. 17.11.2018
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