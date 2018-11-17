Kartal’a 7 genç takviye

Süper Lig'de A.Gücü ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana milli takımlarda olan Ljajic, Atiba, Larin, Vida, Pepe, Babel, Medel, Roco, Oğuzhan ve Güven katılmadı. Teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. U-21 Takımından Mehmet Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan, Yusuf Bildik, Yusuf Atasoy, Kartal Kayra Yılmaz, Marlon Bülent Üçüncü ve Rıdvan Yılmaz, A takımın antrenmanında yer aldılar. Öte yandan, Beşiktaş, hazırlıklarına bugün saat 15.00'de İstanbulspor ile Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı özel maç ile devam edecek.