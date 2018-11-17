‘Karaman’a şartlı görüşme – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ‘Karaman’a şartlı görüşme

    ‘Karaman’a şartlı görüşme

    Sezon başında söz vermesine rağmen Düsseldorf’a imza atan , ’ı hayal kırıklığına uğratmıştı.

    Almanya'da kulübeden kurtulamayan Kenan, 'a dönmek istediğini belirterek mesaj gönderdi. Başkan Orman'ın ise, "Bonservisini bedelsiz alıyorsa haber versin, belki o zaman konuşuruz" cevabını verdiği öğrenildi.

    1. 17.11.2018
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