‘Karaman’a şartlı görüşme
Sezon başında söz vermesine rağmen Düsseldorf’a imza atan Kenan Karaman, Fikret Orman’ı hayal kırıklığına uğratmıştı.
Almanya'da kulübeden kurtulamayan Kenan, Beşiktaş'a dönmek istediğini belirterek mesaj gönderdi. Başkan Orman'ın ise, "Bonservisini bedelsiz alıyorsa haber versin, belki o zaman konuşuruz" cevabını verdiği öğrenildi.
- 17.11.2018
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