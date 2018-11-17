Beşiktaş'ın güncel borç durumu bugünkü Divan Kurulu'nda öğrenildi. Mevcutlar ve alacaklar toplamı 376 milyon 157 bin TL olarak belirlenirken, borçlar toplamı 2 milyar 495 milyon 267 bin TL olarak hesaplandı.

GEÇEN YIL 1 MİLYAR 885 MİLYON 855 BİN TL'YDİ

2.4 milyar TL'lik bu borcun geçen yıl aynı dönemde 1 milyar 885 milyon 855 bin TL idi. Bir yılda yaklaşık 609 milyon TL'lik bir artış yaşandı. Öte yandan 376 milyon 157 bin TL mevcutlar ve alacaklar kalemi ise bir yılda yaklaşık 92 milyon TL arttı.