Beşiktaş’ta kritik divan
Beşiktaş Divan Kurulu’nun 2018 yılı 4. olağan toplantısı, bugün yapılacak.
Divan toplantısı, Vodafone Park Moda Merkezi'nde saat 10.30'da başlayacak. Beşiktaş Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Başkan Fikret Orman'ın, son günlerde gündeme gelen eleştiriler hakkında önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.
- 17.11.2018
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