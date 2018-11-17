Beşiktaş’ta kritik divan – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ’ta kritik divan

    Beşiktaş’ta kritik divan

    Divan Kurulu’nun 2018 yılı 4. olağan toplantısı, bugün yapılacak.

    Divan toplantısı, Vodafone Park Moda Merkezi'nde saat 10.30'da başlayacak. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Başkan 'ın, son günlerde gündeme gelen eleştiriler hakkında önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.
    1. 17.11.2018
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