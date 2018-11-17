Artık bardak taştı!

Tolgay Arslan'ın kadro dışı kalmasını değerlendiren Vardar şu ifadeleri kullandı: "Tolgay Arslan'ın kadro dışı kalması teknik bir karar. İçeride neler oluyor çok net bilmiyoruz ama eğer dışarıya yansıyan gibiyse ciddi bir disiplinsizliktir. Tolgay bizim çok önemsediğimiz, karakter olarak da beyefendi çocuk. Beşiktaş'a gelişi de çok sansasyonel olmuştu. Beşiktaşlı bir oyuncunun kadro dışı kalması durumu ile çok karşılaşmıyorduk, demek ki bardak taştı. Karara saygı duymak lazım. O da inşallah bir an evvel kendini toparlar. İnşallah oda şapkasını önüne koyar ve tekrarlanmaması için çalışır."