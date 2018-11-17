Artık bardak taştı! – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Artık bardak taştı!

    Artık bardak taştı!

    ’ın eski yöneticisi , HABER1903’e konuştu.

    'ın kadro dışı kalmasını değerlendiren Vardar şu ifadeleri kullandı: "Tolgay Arslan'ın kadro dışı kalması teknik bir karar. İçeride neler oluyor çok net bilmiyoruz ama eğer dışarıya yansıyan gibiyse ciddi bir disiplinsizliktir. Tolgay bizim çok önemsediğimiz, karakter olarak da beyefendi çocuk. 'a gelişi de çok sansasyonel olmuştu. Beşiktaşlı bir oyuncunun kadro dışı kalması durumu ile çok karşılaşmıyorduk, demek ki bardak taştı. Karara saygı duymak lazım. O da inşallah bir an evvel kendini toparlar. İnşallah oda şapkasını önüne koyar ve tekrarlanmaması için çalışır."

    1. 17.11.2018
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