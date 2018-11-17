Adriano’dan ayrılık sinyali
Brezilyalı yıldız Adriano, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.
Sambacı, "2.5 senedir Beşiktaş'tayım ve sezon sonunda kontratım bitiyor. Futbolun geri kalan güzelliklerinden yararlanmak istiyorum. Çok mutluyum çünkü kulüpten ayrıldıktan sonra bile hala irtibat halinde kalacağız. Çok güzel tecrübeler edindim" ifadelerini kullandı.
- 17.11.2018
FOTOMAÇ GÜNDEM
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