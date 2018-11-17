Adriano’dan ayrılık sinyali – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
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    ’dan ayrılık sinyali

    <a href="/index/adriano?id=db796b06-12e5-4e9d-b93c-77d87366faa8" class="" rel="tag">Adriano</a>’dan ayrılık sinyali

    Brezilyalı yıldız , İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.

    Sambacı, "2.5 senedir 'tayım ve sezon sonunda kontratım bitiyor. Futbolun geri kalan güzelliklerinden yararlanmak istiyorum. Çok mutluyum çünkü kulüpten ayrıldıktan sonra bile hala irtibat halinde kalacağız. Çok güzel tecrübeler edindim" ifadelerini kullandı.
    1. 17.11.2018
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