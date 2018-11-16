Para cezasını iptal ettiler!.. – Fotomaç – 16 Kasım 2018
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    16 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Para cezasını iptal ettiler!..

    Para cezasını iptal ettiler!..

    , 'ın 110 bin para cezasını kaldırdı.

    , 'ın 110 bin para cezasını kaldırdı. Açıklamada, " taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı verilen 110 bin para cezasının kaldırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.

    1. 16.11.2018
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