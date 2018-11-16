Para cezasını iptal ettiler!..

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın 110 bin TL para cezasını kaldırdı. Açıklamada, "Beşiktaş taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı verilen 110 bin TL para cezasının kaldırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.