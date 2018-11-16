Para cezasını iptal ettiler!..
Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın 110 bin TL para cezasını kaldırdı.
Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın 110 bin TL para cezasını kaldırdı. Açıklamada, "Beşiktaş taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı verilen 110 bin TL para cezasının kaldırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.
- 16.11.2018
-
Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın para cezasını kaldırdı
Toplam 2
Yorum
Mahir TFF başarılı 4 büyük külüp yönetimi sorumsuz olduklarını bildikleri için iflas ettiler Ali Koç Abdurrahim Ağaoğlu düzeltme çabasında
-
F.Bahçe'den Cengiz'e cevap!
Toplam 5
Yorum
Artistler Fenerbahçede hala artistlik yapıyorlar
-
Mustafa Cengiz yeniden PFDK'da!
Toplam 2
Yorum
gs bu sene el birliğiyle başakşehiri şampiyon yapıp araplara satacaklar
Para cezasını iptal ettiler!.. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.