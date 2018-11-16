Kartal nereye uçuyor?
Beşiktaş'ta rüzgar tersine doğru esmeye başladı. Üst üste yaşanan şampiyonluklar, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finali penaltılarla kaybetme, Şampiyonlar Ligi'nde yenilgisiz gruptan çıkma ve transfer şovlarıyla geçen üç sezonun ardından birkaç haftadır tırmanışa geçen huzursuzluk; Fikret Orman ve yönetiminin sıkıntılı günler geçirmesine sebep oluyor. Geçen sezonun Nisan ve Mayıs ayında artmaya başlayan ekonomik sıkıntılara, takımın gösterdiği umutsuz performans ve ortaya atılan takım içi iddialar adeta tuz-biber ekiyor. Beşiktaş başkanlığında 6'ncı yılını geçiren Fikret Orman ve yönetimi bu 6 yılda zirveye çıktığı günlerin keyfinden, sıkıntılar ve protestolar yaşadığı günlere girmiş durumda.
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