Kartal nereye uçuyor? – Fotomaç – 16 Kasım 2018
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HEPSİ
    16 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    nereye uçuyor?

    <a href="/index/kartal?id=766d6cd4-1b4d-4783-98a6-a9607cb90ff5" class="" rel="tag">Kartal</a> nereye uçuyor?

    'ta rüzgar tersine doğru esmeye başladı. Üst üste yaşanan şampiyonluklar, UEFA 'nde yarı finali penaltılarla kaybetme, Şampiyonlar Ligi'nde yenilgisiz gruptan çıkma ve şovlarıyla geçen üç sezonun ardından birkaç haftadır tırmanışa geçen huzursuzluk; ve yönetiminin sıkıntılı günler geçirmesine sebep oluyor. Geçen sezonun Nisan ve Mayıs ayında artmaya başlayan ekonomik sıkıntılara, takımın gösterdiği umutsuz performans ve ortaya atılan takım içi iddialar adeta tuz-biber ekiyor. Beşiktaş başkanlığında 6'ncı yılını geçiren Fikret Orman ve yönetimi bu 6 yılda zirveye çıktığı günlerin keyfinden, sıkıntılar ve protestolar yaşadığı günlere girmiş durumda.

    1. 16.11.2018
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