İstanbulspor’la hazırlık maçı
Milli takım maçlarından dolayı lige verilen aranın ardından Beşiktaş hazırlık maçı oynayacak.
Milli takım maçlarından dolayı lige verilen aranın ardından Beşiktaş hazırlık maçı oynayacak. Siyah beyazlı ekip cumartesi günü saat 15.00'de Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde İstanbulspor ile bir hazırlık maçı oynayacak. Şenol Güneş bu maçta gençlere fırsat verecek.
- 16.11.2018
-
Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın para cezasını kaldırdı
Toplam 2
Yorum
Mahir TFF başarılı 4 büyük külüp yönetimi sorumsuz olduklarını bildikleri için iflas ettiler Ali Koç Abdurrahim Ağaoğlu düzeltme çabasında
-
F.Bahçe'den Cengiz'e cevap!
Toplam 5
Yorum
Artistler Fenerbahçede hala artistlik yapıyorlar
-
Mustafa Cengiz yeniden PFDK'da!
Toplam 2
Yorum
gs bu sene el birliğiyle başakşehiri şampiyon yapıp araplara satacaklar
İstanbulspor’la hazırlık maçı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.