İstanbulspor’la hazırlık maçı

Milli takım maçlarından dolayı lige verilen aranın ardından Beşiktaş hazırlık maçı oynayacak. Siyah beyazlı ekip cumartesi günü saat 15.00'de Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde İstanbulspor ile bir hazırlık maçı oynayacak. Şenol Güneş bu maçta gençlere fırsat verecek.