İstanbulspor’la hazırlık maçı – Fotomaç – 16 Kasım 2018
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    16 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ’la hazırlık maçı

    İstanbulspor’la hazırlık maçı

    maçlarından dolayı lige verilen aranın ardından hazırlık maçı oynayacak.

    maçlarından dolayı lige verilen aranın ardından hazırlık maçı oynayacak. Siyah beyazlı ekip cumartesi günü saat 15.00'de Ümraniye 'nde ile bir hazırlık maçı oynayacak. bu maçta gençlere fırsat verecek.

    1. 16.11.2018
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