Hırçın Beşiktaş

Beşiktaş, son iki sezonda hırçın bir görüntü ortaya koyuyor. Beşiktaşlı oyuncular, Şerol Güneş'in göreve geldiği 2015-2016'da ligin ilk 12 haftasında 25 sarı ve 1 kırmızı kart gördü. Siyah-beyazlılar, şampiyon olduğu sezonu da 63 sarı ve 2 kırmızı kartla tamamladı. Kara Kartallar, üst üste ikinci kez şampiyon olduğu 2016-2017'de de kartlarda aynı görüntüyü verdi. Söz konusu sezonun yine ilk 12 maçlık periyodunda 25 sarı, bir kırmızı kartla cezalandırılan Beşiktaş, 34. hafta sonunda ilk şampiyonluğunda olduğu gibi 63 sarı ve 2 kırmızıya ulaştı. Beşiktaş, kötü giden son 2 sezonda ise hırçın görüntüsüyle dikkati çekti. Geçen sezonun ilk 12 haftasında toplam 31 sarı kartla cezalandırılan siyahbeyazlı oyuncular, 5 kırmızı kart görmekten de kurtulamadı. Beşiktaş, 4. bitirdiği 2017- 2018'de toplam 76 sarı kart görürken 7 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı. Süper Lig'de bu sezon 7. sırada yer alan Beşiktaş'ın karttaki gidişatı da geçen sezon olduğu gibi olumsuz gidiyor. Bu sezonun 12 maçlık periyodunda 32 sarı kart gören siyah-beyazlılar, 3 defa da kırmızı kartla cezalandırıldı.



SON 2 SEZONDA 10 KIRMIZI KART

Siyah beyazlılar, Şenol Güneş yönetiminde kırmızı kart sayısının ilk iki yıla göre son iki sezonda artmasına da engel olamadı. Güneş'in ilk iki sezonundaki 68 lig maçında 4 kırmızı kart gören Beşiktaşlı oyuncular, ayrıca 126 kez sarı kartla cezalandırıldı. Siyah-beyazlı ekibin futbolcuları, Güneş yönetimindeki son iki sezonda ise 46 Süper Lig karşılaşmasında ise 10 kırmızı ve 108 sarı kart gördü.