Güneş istemedi

Beşiktaş'tan ayrılıp Dubai'nin yolunu tutan Alvaro Negredo, Haber Global'e konuştu. İspanyol forvet Beşiktaş'tan ayrılmasıyla ilgili olarak, "İlk duyduğumda çok şaşırdım, çünkü böyle bir şeyi yaşamayı hayal dahi etmiyordum. Bu kararın ardından çok başka şeyler de yaşandı. Beni neden istemediğini geç de olsa öğrendim. Beşiktaş'ta kazandığım maaş, beni istememe sebeplerinden biriydi. Kulüp benimle hiçbir zaman takımdan ayrılmam yönünde bir görüşme yapmadı. Ekonomik olarak sıkıntılar olduğunu biliyordum. Maaşım diğer oyunculara göre yüksekti. Takımın ekonomik olarak rahatlaması için bazı isimlerin gitmesi gerekiyordu. Onlar da gitmem için beni seçtiler" ifadelerini kullandı.