Beşiktaş U21 takımından 7 oyuncu A takım antrenmanında yer aldı
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    U21 takımından 7 oyuncu A takım antrenmanında yer aldı

    Beşiktaş U21 takımından 7 oyuncu A takım antrenmanında yer aldı

    'de MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan , maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.

    Antrenmana milli takımlarda olan; Ljajic, Atiba, Larin, Vida, , Babel, , Roco, Oğuzhan ve Güven katılmadı. Teknik direktör 'in yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, küçük oyunların yer aldığı çalışmalar, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.


    Öte yandan, U-21 Takımından Mehmet Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan, Yusuf Bildik, Yusuf Atasoy, Kartal Kayra Yılmaz, Marlon Bülent Üçüncü ve Rıdvan Yılmaz, A takımın antrenmanında yer aldılar.


    , hazırlıklarına yarın saat 15:00'de İstanbulspor ile BJK 'nde yapacağı özel maç ile devam edecek.

    1. 16.11.2018 15:05
    2. Güncelleme: 16.11.2018 15:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş U21 takımından 7 oyuncu A takım antrenmanında yer aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN