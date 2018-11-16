Beşiktaş U21 takımından 7 oyuncu A takım antrenmanında yer aldı
Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.
Antrenmana milli takımlarda olan; Ljajic, Atiba, Larin, Vida, Pepe, Babel, Medel, Roco, Oğuzhan ve Güven katılmadı. Teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, küçük oyunların yer aldığı çalışmalar, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Öte yandan, U-21 Takımından Mehmet Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan, Yusuf Bildik, Yusuf Atasoy, Kartal Kayra Yılmaz, Marlon Bülent Üçüncü ve Rıdvan Yılmaz, A takımın antrenmanında yer aldılar.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 15:00'de İstanbulspor ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı özel maç ile devam edecek.
- 16.11.2018 15:05
- Güncelleme: 16.11.2018 15:11
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Toplam 1
Yorum
Sertan Sinan abi sana saygimiz buyuk. Yalniz Oglun yonetimden cikarildi diye yonetime haksizlik yapiyorsun. Sizin yonetime gore bu yonetim cok iyi.
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Türkiye - İsveç maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 2
Yorum
CENGİZ SEZEN MİLLİ MAÇLARI DA ŞİFRELİ KANALLARA SATIN, BİZLER ALIŞTIK ARTIK FUTBOLU KAFAMIZDAN SİLDİK.
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Türkiye - İsveç maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 2
Yorum
austin millimaçları angaryaya çeviren maçlardan soğutan demirörenin ne dokunulmazlığı var çoktan istifa etmesilazım bu kadr başarısız biri neden
Beşiktaş U21 takımından 7 oyuncu A takım antrenmanında yer aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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