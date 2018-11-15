Operasyon yapılmalıydı! – Fotomaç – 15 Kasım 2018
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    15 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Operasyon yapılmalıydı!

    Operasyon yapılmalıydı!

    'ın sezon başında ’a gönderdiği Alvaro , İspanyol basınına açıklamalarda bulunurken Beşiktaş’tan ayrılışına değindi.

    Tecrübeli forvet, "Gerçek şu ki 'tan ayrılmak kolay bir karar değildi ama kulübün başka bir şey olmaması için bu operasyonu gerçekleştirmesi gerekiyordu. Şu anda 'da mutluyum ve tek düşündüğüm de bu" ifadelerini kullandı. , Al Nasr formasıyla 7 resmi maçta 8 gol atmayı başardı.
    1. 15.11.2018
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