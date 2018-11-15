Geleceğin Kara Kartalı'na 3 ödül birden – Fotomaç – 15 Kasım 2018
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HEPSİ
    15 Kasım 2018, Perşembe
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    Geleceğin Kara Kartalı'na 3 ödül birden

    Geleceğin Kara Kartalı'na 3 ödül birden

    Vodafone ve kulübü tarafından hayata geçirilen proje, MediaCat ’nde tam 3 ödül birden aldı

    Vodafone ve kulübü tarafından dünyanın ilk dijital scouting projesi olarak hayata geçirilen "Geleceğin KaraKartalı" projesi, pazarlama iletişiminin en prestijli ödüllerinden Media- Cat 'nde 3 ödül birden aldı. Türk futboluna genç yetenekler kazandırmak üzere, dünyanın ilk dijital scouting (futbolda yetenek avcılığı) projesi olarak hayata geçirilen "Geleceğin KaraKartalı", pazarlama iletişiminde Türkiye'nin en prestijli ödülleri arasında gösterilen ve bu yıl 13'üncü yaşını kutlayan MediaCat 'nden bir "Büyük Ödül" ve iki "Başarı Ödülü" olmak üzere toplam 3 ödülle döndü. "Geleceğin KaraKartalı", "Markalı İçerik ve Eğlence-Spor Olaylarında Dijital" kategorisinde Büyük Ödül alırken, "Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik-Spor Alanı" ve "Sosyal Sorumluluk ve SürdürülebilirlikÇocuklara ve Gençlere Yönelik" kategorilerinde Başarı Ödülü'nün sahibi oldu.
    1. 15.11.2018
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