Beşiktaş sağanak yağmur altında çalıştı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sağanak yağmur altında bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, küçük oyunların yer aldığı çalışmalar, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.
Antrenmana milli takımlarda olan; Ljajic, Atiba, Larin, Vida, Pepe, Babel, Medel, Roco, Oğuzhan ve Güven katılmadı.
Bu arada, U-21 takımından; Mehmet Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan, Yusuf Bildik, Yusuf Atasoy, Kartal Kayra Yılmaz, Marlon Bülent Üçüncü ve Rıdvan Yılmaz, antrenmanda yer aldı.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 15.11.2018 19:56
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‘G.Saray varken sırtımız sağlam
Toplam 2
Yorum
Berlin Çok iyi özetlemiş. Mükemmel özetlemiş. 4-2 kazanacaktı Fener. Süper olurdu
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‘Futbol tarihi bunu unutmaz’
Toplam 2
Yorum
Berlin İsmail hoca olabilir. Ama Blanc olmasın. O olmaz gibi Ha Cocu ha Blanc. Bence transferlerde yanlış olundu biraz. Ama Fener geliyor. Bilin
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Fatih Terim: "Ağır tahrik var"
Toplam 1
Yorum
uzman analist asıl suçlu jailson ve soldadoymuş yav zaten biri 8 biri 6 maç ceza aldı siz neden bahsediyosunuz.
Beşiktaş sağanak yağmur altında çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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