Beşiktaş sağanak yağmur altında çalıştı – Fotomaç – 15 Kasım 2018
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    15 Kasım 2018, Perşembe
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    sağanak yağmur altında çalıştı

    Beşiktaş sağanak yağmur altında çalıştı

    , ’de Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sağanak yağmur altında bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, küçük oyunların yer aldığı çalışmalar, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.
    Antrenmana milli takımlarda olan; Ljajic, Atiba, Larin, Vida, , Babel, , Roco, Oğuzhan ve Güven katılmadı.
    Bu arada, U-21 takımından; Mehmet Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan, Yusuf Bildik, Yusuf Atasoy, Kartal Kayra Yılmaz, Marlon Bülent Üçüncü ve Rıdvan Yılmaz, antrenmanda yer aldı.
    , hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 15.11.2018 19:56
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