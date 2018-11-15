Babel’e yeni teklif
Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Ryan Babel ile görüşmeler sürüyor.
FİORENTİNA BEKLEMEDE
Sezon başında Flamengo'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Babel için bu kez İtalyanlar devrede. Çizme basını, Fiorentina'nın sezon sonunu bekleyip bonservis bedeli ödemeden Babel'i kadrosuna katmak istediğini yazdı. Babel daha önce "Menajerim kulüplerle görüşmelerini sürdürüyor" açıklamasını yapmıştı.
- 15.11.2018
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
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