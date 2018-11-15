Babel’e yeni teklif – Fotomaç – 15 Kasım 2018
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    15 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Babel’e yeni teklif

    Babel’e yeni teklif

    'ta sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ile görüşmeler sürüyor.

    Siyah-beyazlıların Hollandalı oyuncuya 2.2 milyon euro'dan 2+1 yıllık sözleşme önerdiği, 32 yaşındaki oyuncunun ise 'ın bu teklifi karşısında 3 yıllık sözleşme ve imza parası dahil 3.3 milyon euro istediği belirtildi.

    FİORENTİNA BEKLEMEDE

    Sezon başında Flamengo'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Babel için bu kez İtalyanlar devrede. Çizme basını, 'nın sezon sonunu bekleyip bonservis bedeli ödemeden Babel'i kadrosuna katmak istediğini yazdı. Babel daha önce "Menajerim kulüplerle görüşmelerini sürdürüyor" açıklamasını yapmıştı.
    1. 15.11.2018
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