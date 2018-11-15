10 numara 1 asist yaptı!
Beşiktaş'ın yeni transferi Adem Ljajic, şu ana dek ortaya koyduğu performansla beklentileri karşılayamadı.
Siyah- beyazlı ekibin, İtalya temsilcisi Torino'dan kiraladığı 27 yaşındaki Sırbistanlı futbolcu, Beşiktaş'a transferinin ardından oynanan 13 maçın 9'unda görev aldı. Ljajic, Süper Lig'deki 6 karşılaşmada 390 dakika süre almasına rağmen ne gol atabildi ne de takım arkadaşlarına gollük pozisyon hazırlayabildi. Ljajic, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3 maçta da hücumda takımına fazla katkı veremedi. Bu üç karşılaşmada 165 dakika sahada kalan siyahbeyazlı oyuncu, sadece bir gol pası verdi.
- 15.11.2018
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
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