10 numara 1 asist yaptı! – Fotomaç – 15 Kasım 2018
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    15 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    10 numara 1 asist yaptı!

    10 numara 1 asist yaptı!

    'ın yeni transferi Adem Ljajic, şu ana dek ortaya koyduğu performansla beklentileri karşılayamadı.

    Siyah- beyazlı ekibin, İtalya temsilcisi Torino'dan kiraladığı 27 yaşındaki Sırbistanlı futbolcu, 'a transferinin ardından oynanan 13 maçın 9'unda görev aldı. Ljajic, 'deki 6 karşılaşmada 390 dakika süre almasına rağmen ne gol atabildi ne de takım arkadaşlarına gollük pozisyon hazırlayabildi. Ljajic, Avrupa Ligi'ndeki 3 maçta da hücumda takımına fazla katkı veremedi. Bu üç karşılaşmada 165 dakika sahada kalan siyahbeyazlı oyuncu, sadece bir gol pası verdi.

    1. 15.11.2018
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