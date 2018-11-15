10 numara 1 asist yaptı!

Siyah- beyazlı ekibin, İtalya temsilcisi Torino'dan kiraladığı 27 yaşındaki Sırbistanlı futbolcu, Beşiktaş'a transferinin ardından oynanan 13 maçın 9'unda görev aldı. Ljajic, Süper Lig'deki 6 karşılaşmada 390 dakika süre almasına rağmen ne gol atabildi ne de takım arkadaşlarına gollük pozisyon hazırlayabildi. Ljajic, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3 maçta da hücumda takımına fazla katkı veremedi. Bu üç karşılaşmada 165 dakika sahada kalan siyahbeyazlı oyuncu, sadece bir gol pası verdi.